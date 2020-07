LO STILE

Stare all'aria aperta. Soffrire meno il caldo. Fare movimento. Godersi paesaggi mozzafiato. E anche evitare eventuali assembramenti, perché sui sentieri è il passo a determinare le distanze. Sono varie le ragioni per le quali gli italiani stanno guardando alla montagna per le partenze. Secondo l'indagine Le vacanze post-Covid degli italiani, realizzata da italiani.coop per Robintur Travel Group, nel nostro Paese montagna e natura salgono dal 13% pre-pandemia al 23% tra le preferenze dei viaggiatori. Preparare la valigia perfetta per affrontare le cime con stile non è difficile. Tra capi tecnici e grandi griffe si possono trovare creazioni in linea con gli ultimi trend, comode pure per passeggiate, escursioni, cene in rifugio e fresche nottate sotto le stelle.

LE FANTASIE

Varie le opzioni per i pantaloni. I cargo, confortevoli nelle linee e con pratiche tasche, sono una valida soluzione per camminare in città e sui sentieri. Manila Grace li propone classici in tinta unita o reinterpretati in fantasie dai colori accesi. Senza dimenticare i pantaloni baschina, decorati con stampe coloratissime. Max Mara firma pantaloni chino in twill di cotone tecnico antigoccia, con tasche sui fianchi, sul retro e sulle gambe. Jogger cargo morbidi per Bershka che non trascura l'altro grande trend da montagna, i leggings, pratici nei cammini più impegnativi. I.Am.Gia. presenta speciali cargo, ottimi per risparmiare spazio nel bagaglio: lunghi e morbidi, grazie a un pratico sistema di zip, si trasformano in shorts. Il corto, infatti, piace per le passeggiate più leggere. Si va dagli shorts Etro in denim, con inserti in tessuto jacquard, a quelli di Fendi in spugna di cotone con motivo a righe in nero, bianco e rosa, con maglia abbinata.

Grande attenzione va prestata alle scarpe. New Balance unisce l'impostazione trail allo stile urban per calzature sportive e modaiole, in più contrasti di colore. Adidas punta sul modello Terrex Two Boa, resistente, in mesh traspirante, con tecnologia Boa microregolabile per assicurare la calzata perfetta. Absolute black per Converse con l'unisex Bosey MC High Top, rivisitazione della Chuck Taylor All Star in materiali idrorepellenti e con battistrada robusto. Le più romantiche non rinunceranno alle sneaker firmate Cecilie Bahnsen, con suola tecnica e ricamo ispirato ai biancospini. Stesso brand per il sandalo Kat, progettato con il marchio giapponese Suicoke; l'infradito ricamato con suola in gomma è utile pure per la sera. Glitter e applicazioni rendono uniche le stringate Irregular Choice. Non mancano le Superga, dallo stivaletto Alpina, con suola in gomma Jellygum, alle zeppe fantasia, tra multicolor, glitter e animalier.

Colori accesi per felpe e maglioni. Di Benetton, felpe stampate o con inserti in popeline su maniche e cappuccio per giocare con contrasti di tessuto e colore. Formula due per Max&Co., con Mega, maxi felpa e poncho ultra light, ripiegabile in una piccola tasca. Proenza Schouler usa la felpa per giubbe che seguono la silhouette, da usare di giorno e di sera. Antivento le giacche di 66North, disponibili pure in modello parka, lungo, per una protezione maggiore. Antivento anche per le creazioni di Diadora e di H&M.

GLI ACCESSORI

A completare l'outfit sul sentiero, il marsupio per portare con sé il necessario - ricca la scelta, da Prada a Maison Margiela, fino a Furla - o, per chi non vuole rinunciare proprio a nulla, lo zaino, da quello Gum, in gomma, al classico Invicta in differenti tipi e dimensioni. Bene anche la tracolla: Disney, con Mickey Mouse: Neon Festival, propone la bag con dettagli neon abbinata a cappello per ripararsi dal sole e bottiglia per l'acqua.

Quando cala la sera, largo a gonne o vestiti. La stilista Valentina Ilardi, con il suo brand VI MMXX, nella nuova collezione affascina con gonne lunghe in modello salopette: perfetta, in argento o in pizzo nero, per regalarsi un look rock e conquistare gli sguardi. Nell'offerta della griffe, pure pantaloni ampi con mini-felpa e bomber per uno stile ricercato che non trascura il comfort. Anche ad alta quota.

Valeria Arnaldi

