Fari accesi sui venditori del mercato libero dell'energia. L'Autorità garante della concorrenza ha appena avviato una serie di procedimenti istruttori nei confronti di tredici società per mancanza di trasparenza nell'indicazione delle condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e gas. Nel frattempo quindici milioni di famiglie italiane che ancora devono passare al mercato libero, in vista della scadenza entro la quale cesserà il regime di maggior tutela sulle forniture di luce e gas, fissata all'1 gennaio 2022, iniziano a vagliare con maggiore frequenza le offerte degli operatori. Ma districarsi tra le promozioni di ben 700 aziende non è un'impresa semplice. L'albo dei venditori, quello che avrebbe dovuto qualificare gli operatori attivi per prevenire e contrastare condotte opportunistiche e scorrette - come quelle che spesso si verificano - è finito però su un binario morto, come del resto i decreti attuativi con cui il ministero dello Sviluppo avrebbe dovuto definire le misure di accompagnamento degli utenti verso il mercato libero. Perciò, non sorprende che l'iter di liberalizzazione, iniziato nel 2007, avanzi con fatica. Rispetto per esempio alla Gran Bretagna, la struttura del mercato italiano è profondamente differente in termini di rapporto tra clienti serviti e operatori, è molto più frammentata. Oltremanica si contano 28 milioni di clienti serviti da solo 60 venditori. In Francia, a fronte di 37 milioni di utenze ci sono circa 200 operatori.

I FALLIMENTI

Oggi da noi la normativa non prevede alcun processo di autorizzazione per l'esercizio del servizio di vendita di energia elettrica e la mancanza di specifici requisiti di accesso chiaramente pesa. Risultato? È stata rilevata la presenza di numerosi soggetti caratterizzati da una limitata capacità patrimoniale. Accanto a operatori storici, come Enel o Eni o Iren, si muovono società meno conosciute e solide, ma pronte a tutto per accaparrarsi una fetta di mercato. Così, parallelamente alla crescita del numero di venditori, in questi ultimi due anni è stato registrato un incremento di fallimenti (e inadempimenti seriali) da parte dei fornitori.

Gala, Eviva e Metaenergia sono solo alcune delle società cadute in disgrazia. L'istituzione di un elenco dei venditori, in grado di garantire lo sviluppo di una sana dinamica concorrenziale, è previsto dalla legge sulla Concorrenza del 2017. L'Albo tuttavia non ha ancora visto la luce ma in compenso sono già stati definiti i criteri, stringenti, che dovrebbero regolare il processo d'iscrizione al fine di massimizzare l'efficacia dello strumento. Gli obblighi di onorabilità e di solvibilità delle imprese che chiederanno di essere ammesse all'Albo dovranno essere rispettati anche da tutte le società controllate.

La mancata puntualità dei pagamenti verso i distributori e Terna potrà portare all'esclusione. L'eventuale risoluzione del contratto di trasporto per inadempimento del trader, come anche quella del contratto di dispacciamento, costituirà motivo di esclusione immediata. Le imprese espulse dall'elenco dei venditori non potranno inoltre presentare una nuova richiesta di ammissione per un determinato periodo di tempo. Negli ultimi quattro anni i principali distributori italiani hanno dovuto risolvere decine e decine di contratti di trasporto per inadempimenti dei trader. Nel mirino le condotte opportunistiche di questi ultimi che spesso si infilano tra le maglie delle norme per aggirare gli strumenti di contrasto alla morosità posti a protezione del sistema. Senza interventi normativi la situazione rischia a questo punto di diventare presto insostenibile. Superare in questo contesto l'attuale regime di maggior tutela, convincendo 15 milioni di famiglie a effettuare il passaggio al mercato libero, risulta complicato.

NUOVE TARIFFE

Illustrando al Parlamento la relazione annuale 2019 di Arera, il presidente dell'Autorità per l'energia Stefano Besseghini ha spiegato che nel mercato libero i clienti domestici hanno pagato in media nel 2019 il 26% in più di quelli del regime tutelato. Dal primo ottobre però i prezzi dell'energia elettrica sul mercato libero risultano in media del 15% più bassi rispetto al servizio di maggior tutela. Le nuove tariffe per le famiglie in maggior tutela sono aumentati infatti del 15,6% per la luce e dell'11,4% per il gas. I rialzi, ha spiegato l'Arera, sono arrivati dopo i forti ribassi del secondo trimestre 2020 (-18,3% l'elettricità e -13,5% il gas), continuati anche nel terzo trimestre per il gas (-6,7%). I prezzi dell'energia tornano così su livelli vicini a quelli pre-Covid. Ma con le offerte più convenienti è stato calcolato che sul mercato libero il risparmio sulla componente energia può arrivare ora addirittura al 50%. In aggiunta a questo, promozioni combinate di servizi extra accrescono ulteriormente i vantaggi per l'utente.

Francesco Bisozzi

