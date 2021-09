Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FANTASYA Venezia78 la fiaba arriva con Mona Lisa and the Blood Moon, storia di una ragazzina dotata di super poteri che evade dal manicomio di New Orleans e, con l'aiuto prima di uno spacciatore (Ed Skrein), poi di una spregiudicata ballerina di pole dance (Kate Hudson) con figlioletto (l'esordiente Evan Whitten), cerca di sfuggire al poliziotto (Craig Robinson) che le sta dando la caccia. Una bambina che riesce a ipnotizzare le persone e a...