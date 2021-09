Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FANTASCIENZASabbia, sabbia, ancora sabbia. Il mondo di Dune è un immenso deserto, dove si raccoglie la spezia che tra 9000 anni (sì, un po' lontano) varrà come il petrolio e l'oro; sarà ricercatissima, per essa si combatteranno battaglie e guerre. Nessun film era forse atteso come Dune, remake spettacolare dell'allora digressione fantascientifica di David Lynch, tratta dal celebre romanzo omonimo di Frank Herbert, che aveva già ispirato...