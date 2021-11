Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SICUREZZAVENEZIA Fai pipì in calle? Prendi la multa. Pugno di ferro della polizia locali contro il degrado nei confronti della città e i minzionatori, in questo, non fanno eccezione: sabato sera gli agenti hanno sanzionato cinque persone perché stavano orinando nelle calli laterali di campo Santa Margherita. Una pipì decisamente cara: 450 euro di multa più un ordine di allontanamento temporaneo per ognuno di loro. Sono giovani tra i 18 e...