E alla fine di una famiglia, svuotata di ogni suo componente (defenestrato, morto per cause naturali, per assassinio eccetera) restò solo il marchio, il suo fregio, la sua immagine, come una scatola senza più niente dentro: Gucci senza più alcun Gucci, in barba a quel Nel nome del padre, del figlio e della famiglia Gucci, pronunciato da Patrizia Reggiani (una Lady Gaga sempre più brava) a metà film. In questo House of Gucci di Ridley Scott agisce sul contemporaneo in modo esemplare, sulle rappresentazioni e sugli oggetti (la scarpa con la foglia d'oro nascosta, su tutti), sul mirabolante fascino passeggero del potere e del denaro, esposto nelle vetrine luminose e nei lugubri interni di case lussuose e cadaveriche. Lo fa esplorando con impietosa analisi la carica devastatrice di una famiglia, dove in modo cannibale ogni elemento ne divora a catena un altro, in un carosello inarrestabile di ascese e cadute, dentro il sacrilegio di ogni rapporto e nell'infinita trasformazione dei personaggi da carnefici a vittime e viceversa.

Non importa se Scott si permette variazioni rispetto alla vicenda reale, a cominciare dallo spostamento temporale iniziale dell'incontro tra Patrizia e Maurizio Gucci: non gli interessa una ricostruzione cronachistica dettagliata (e d'altronde i Gucci di oggi non hanno preso per niente bene il film); gioca con le ellissi e lusinga le dinamiche luciferine, non nascondendone i risvolti grotteschi e cedendo quasi alla parodia (il Jared Leto di Paolo Gucci) e mostrando l'armamentario crudele di un'autodistruzione. Sembra la versione aggiornata del suo medievale The last duel, uscito anch'esso da poco (anche lì con Adam Driver, ancora una volta in mirabili sottrazioni) e sembra anche l'ossessione di un regista attirato dall'Italia (Tutti i soldi del mondo, sul rapimento di John Paul Getty III, altra famiglia miliardaria), ma soprattutto è il canto rovinoso di possessioni incontrollate.

Adriano De Grandis

