Fame mia, comicità e poesia per parlare di anoressia

«Non si sa perché alcuni nascano affamati ed altri sazi, è una lotteria. Io ho vinto il primo premio». Annagaia Marchioro parte da questa frase rubata alla Biografia della Fame di Amèlie Nothomb per raccontare il suo spettacolo Fame mia, scritto ispirandosi liberamente all'opera e procedendo (con la collaborazione di Gabriele Scotti) ad un personalissimo percorso di ricerca. Fame mia è uno spettacolo comico e poetico che parla di cioccolato e di desideri, di cibo e di ossessioni, di accettazione e di denutrizioni. È ispirato al romanzo della Nothomb, di cui cita alcuni dei momenti più alti sfocandone i contorni, fino a farlo aderire a un'altra storia, quella dell'autrice-attrice che la interpreta con la crudele ironia che caratterizza anche il linguaggio della scrittrice. Ne esce un percorso di formazione, dall'infanzia all'età adulta, alla ricerca di sé lungo una strada piena di curve e di salite, ma anche di prati su cui riposare. «È la storia di una donna che aveva fame, che aveva così tanta fame, da smettere di mangiare rivela la Marchioro - Quella donna ero io ed era anche Amèlie Nothomb, e i tanti Giada, Marika, Riccardo e altri infiniti nomi. La fame è un paesaggio che ci accomuna tutti. Belli, brutti, storti, compiuti o incompiuti. La fame è un sentimento universale. La fame non è solo di cibo, ma di amore, di vita, di storie, di riconoscimento».

Il perno di questo lavoro è la malattia «intesa non come un marchio infamante o una sospensione dalla vita, ma semplicemente come un inciampo o meglio un inceppo comunicativo chiarisce la regista Sinigaglia - Malattia è male a dire, non riuscire a dire qualcosa che preme e non trova la sua giusta espressione. L'anoressia e i disturbi alimentari intesi come un'eccessiva brama di vivere, non una stortura vergognosa». Lo spettacolo che in fase di studio ha vinto i premi L'Alba che verrà e Giovani Realtà del Teatro è dedicato a tutte le persone che non si sentono abbastanza belle, che non si sentono abbastanza amate, che non credono di bastarsi per essere felici. «Uno spettacolo un po' per tutti: chi è senza peccato, scagli la prima pietra», recita la scheda artistica. «È una storia umana, umanissima, alla quale finisci per aderire anche tu aggiunge la regista - È una storia di disturbi alimentari ma non parla di disturbi alimentari».

