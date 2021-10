Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRUFFAVENEZIA I falsi sordomuti continuano a invadere la città e anche ieri erano più numerosi che mai, attirati soprattutto dalle torme di turisti che ogni fine settimana calano in città per spillare soldi a gente sprovveduta o comunque caritatevole. Il trucco è sempre lo stesso: girano fingendosi sordomuti ed esprimendosi a gesti, hanno una cartellina in mano e sull'altra una penna per far firmare l'adesione a un progetto di onlus...