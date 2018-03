CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Facebook e privacyEbbene sì, sono più basso e magroLeggo che il Signor Zuckerberg, (alias Mr. Montagna di Zucchero), inventore e proprietario di Facebook ha perso alla borsa di New York il 7% del suo patrimonio. Non posso nemmeno immaginare a quanto ammonti, ma deve essere un mucchietto di miliardi. Il motivo del crollo è stato che una parte del mondo si è improvvisamente accorta che la grande organizzazione social aveva comunicato i pensieri e le tendenze degli utenti ai piani alti di alcuni partiti per innominabili motivi elettorali. Una...