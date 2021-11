Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Primo album di cover in quarant'anni. E prima esperienza come doppiatore. A 66 anni Zucchero si mette in gioco. Lo fa incidendo un disco, Discover, nei negozi da venerdì, contenente canzoni non scritte da lui (tranne Luce, che firmò per Elisa e che ora cantano insieme): da The Scientist dei Coldplay a Fiore di maggio di Concato, passando per Natural blues di Moby (con Mahmood), Con te partiròdi Bocelli e Ho visto Nina volare di De André...