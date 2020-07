Facciamo un passo indietro. Basta tornare al primo mese dell'anno in corso. A gennaio ancora freschi di festeggiamenti: Natale, Capodanno. Epifania che tutte le feste porta via. Dolci, balocchi e profumi, doni. E un'esistenza di incontri, balli, spensieratezza. La solita lagnanza per il Governo. Insomma la sacrosanta normalità. Poi patapunfete le spire venefiche del virus avvolgono il pianeta. Il Covid 19 si fa intravedere. Malati, contagiati, decessi da un capo all'altro dell'Italia e del mondo. Un brutto colpo che non conosce immunità. Si ammalano turisti, sportivi, politici, operai, impiegati, industriali e artigiani dalle cento vite. Le gerarchie si afflosciano, almeno all'apparenza e tutto si inquadra in una visione di incertezza. Sopravvive un robusto fondo di fiducia, anche se molti sono quelli che si abbandonano a un pessimismo che non sempre è solo di maniera. I morti sono qui a dimostrarlo. Venuto da quali arcani ambiti del cosmo? Portato da chi? Resta un intero universo da scoprire nell'infinitamente piccolo e nell'immensamente grande, che i tenaci ricercatori dovranno scovare. Ancora una volta nonostante la costante debolezza dell'intera Europa avvilita davanti all'enormità dell'evento.

La polverizzazione degli ideali e la dimenticanza degli antichi stimoli umanistici hanno sminuito la curiosità di andare oltre il divenire. Un qualche spiraglio ora sembra aprirsi. Le industrie e la voglia di lavorare soprattutto si danno da fare con lena specialmente a Nordest. I sentimenti ostili, rabbiosi, nemici della normalità che fino a sei mesi fa era pressoché inalterata sono qui a dirci che bisogna tener conto comunque di quel quid di imprevedibilità che sempre è nelle cose umane, negli eventi fausti come in quelli letali. La parola dominante, anzi le parole che ci vengono naturalmente da accostare sono incertezza e speranza. Per una risposta in positivo perché gli elementi che vogliamo supportare per il bene del nostro amato Paese sono sempre istintivamente orientati al procedere concreto. Per noi e per le nostre famiglie. Una civiltà che ha saputo scolpire la Pietà di Michelangelo e dipingere la Venere del Giorgione non può avere perduto la memoria storica del senso di bellezza trasmesso dagli avi. L'orgoglio del riscatto è un principio politico che nessun politicante può permettersi di ignorare, men che meno se pretende di affermarsi come statista.

