Facchina abusiva, sconto di pena Aveva fatto lo stesso reato a Verona

IL PROCESSOVENEZIA Per farle riconoscere la continuazione del reato - e quindi una condanna inferiore - il suo avvocato d'ufficio è andato fino a Verona a recuperare una precedente condanna. Il tutto per un'imputata di cui si sono perse le tracce. Una storia processuale come tante, con imputati che non si trovano e avvocati chiamati a difenderli d'ufficio. Un'altra faccia di un sistema che in questi giorni è al centro delle polemiche per la gestione difficile dei tanti ricorsi di stranieri contro il rigetto della protezione internazionale....