Fa notizia che Grom, la catena di gelaterie, ceduta qualche anno fa dai fondatori a Unilever, punti sempre più sui supermercati e chiuda via via alcune gelaterie. Ci si scandalizza perché così non si difende il gelato artigianale e si soffoca un approccio naturalistico nel fare il gelato. C'è chi addirittura vede un tradimento delle origini e della traiettoria propugnata da Carlo Petrini del gelato fatto come una volta. Mi verrebbe da dire che ora la Grom è in mano alla Unilever ed è questa che fa le scelte che le convengono. Quella della Grom è una bella storia di start-up, dell'intraprendenza di due giovani torinesi che folgorati da un articolo proprio di Carlo Petrini sul tema avviano questa impresa. È un'idea originale. In un mondo che ricerca la genuinità dei prodotti alimentari, si propone un gelato artigianale da offrire ai consumatori attraverso una catena di negozi da aprire in Italia e all'estero, sull'onda del made Italy. Si aprono però due problemi, uno tecnico e uno economico. Poiché non si tratta di fornire il gelato soltanto in alcuni negozi in una città, ma nel mondo intero occorre industrializzare il prodotto. Si mette a punto un laboratorio industriale per miscelare gli ingredienti base che vengono inviati alle gelaterie per la mantecazione finale. Quindi un gelato del tutto naturale è una proposta difficile da sostenere! In realtà si costruisce il successo sulla persuasione del cliente di acquistare un prodotto naturale come quello fatto una volta. Ma il problema di fondo è quello economico, come rendere l'idea di prodotto profittevole. In altri termini manca il modello di business ovvero il modo di produrre valore economico. Per crescere nel dettaglio aprendo propri negozi con proprio personale servono margini altissimi, disponibilità finanziarie e management preparato. Da soli è impossibile realizzare questa crescita perché il business è troppo labour intensive e cash consuming. I fondi di investimento non sono attratti da questi business, scappano da queste opportunità. Con i conti in sofferenza (un paio di milioni di perdite all'anno), ai due fondatori non restava che cedere l'azienda ad un grande gruppo internazionale che gestisce anche altri marchi di gelato, Magnum e Algida. Unilever poco alla volta abbandona le gelaterie (costi elevati, profitti limitati) e si indirizza sempre più verso i supermercati concorrendo con Haagen-Dazs nella fascia alta dei gelati. È una scelta condivisibile, anche se creerà problemi occupazionali. Una storia questa che richiama alcune considerazioni. La prima è che i messaggi pubblicitari superano l'ambito commerciale e diventano patrimonio collettivo. Il gelato come una volta viene vissuto da tutti come un'offerta che si può comperare in ogni dove. La seconda considerazione è che siamo bravi, fantasiosi, creiamo aziende innovative ma non abbiamo mezzi finanziari e competenze adeguate a farle crescere di dimensione. D'altra parte, le grandi organizzazioni non sono sempre capaci di inventare prodotti innovativi e quindi il ricorso alle start-up come nel caso della Grom risulta funzionale al loro successo.

