MUSICA

Una tappa del Giro d'Italia under 23, l'ultima data di La Milanesiana 2020, tra le rassegne di arte e cultura più note nel nostro paese con il concerto dei visionari Extraliscio, e un incontro con il regista Oliver Stone, di passaggio in Italia, letto da Toni Servillo. «È uno di quegli eventi storici, che succedono solo una volta nella vita», commenta Mirco Mariani degli Extraliscio. Mercoledì alle 20.45, il Teatro al Castello Tito Gobbi, piazza Castello Ezzelini di Bassano del Grappa, in occasione della quinta tappa del Giro D'Italia under 23, ospiterà all'aperto (ingresso libero con ritiro tagliando alla Iat di Bassano) la sedicesima e ultima data di La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, con introduzione di quest'ultima, letture da Cercando la luce, autobiografia di Stone, dell'attore e regista Servillo, dialogo tra Stone e la giornalista Silvia Bizio, concerto degli Extraliscio. Cosa c'entri il ciclismo con il gruppo, famoso per il suo punk da balera, è presto detto. La formazione, nata dall'incontro di Mirco Mariani e Moreno il Biondo, consacrato da Riccarda Casadei (figlia di Secondo Casadei) con la voce di Mauro Ferrara, ha realizzato sia le due sigle della rassegna, Il Ballo della Rosa e Milanesiana di Riviera, sia la sigla del Giro d'Italia, Gira Giro Gira Gi. «Elisabetta Sgarbi ha avuto una grande intuizione e durante il lockdown ha lavorato tantissimo per questa edizione, - spiega Mariani. Mi chiamava sempre. Componi delle canzoni! Mi diceva. Ne avrò scritte una trentina in isolamento, una di queste, rifinita poi appositamente, è diventata la canzone del Giro».

LAVORO CORALE

Il lavoro è stato corale: «Per questo brano siamo un gruppo più ampio. Pacifico e Elisabetta hanno portato avanti il testo, la telecronaca sportiva è di Antonio Rezza, il video bellissimo di Michele Bernardi con Davide Toffolo», aggiunge Mariani, che di queste sedici tappe con la Milanesiana conserverà sempre un ricordo importante. «È stata un'esperienza pazzesca, dei concerti speciali - spiega. Mi sembrava quasi di essere tornato bambino, di provare quello stupore proprio dell'infanzia davanti alla gente». La musica degli Extraliscio è al di fuori dei canoni classici del liscio: «È nato tutto da un incontro, dall'idea di riportare il liscio ai giovani. Ricordo ancora quando io, che non sono nato come musicista di liscio, sul palco ho iniziato a fare delle chitarre distorte accompagnando Mauro Ferrara, che è la voce del liscio di Romagna, di Romagna mia per intenderci. Mi ha fatto il segno del rock con la mano. E da allora ci piace dire che facciamo punk da balera». Per Mariani non si tratta solo di far incontrare i giovani con il liscio: «Per me l'obiettivo è di portare il liscio ai piani alti della cultura, - precisa. Chi parla male del liscio non lo conosce». E ora la storia di questo gruppo così anomalo diventerà un film, Extraliscio - Punk da balera per la regia di Elisabetta Sgarbi, appunto. «Un sogno dei sogni. Questi personaggi sono delle superstar, la musica per loro è un lavoro a tutti gli effetti. Non si atteggiano da divi, non seguono le mode e questo film sarà il modo per fissare per sempre questo momento storico. Il liscio è arte, cultura. Grazie ad Elisabetta vivremo tutto questo».

Sara De Vido

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA