Ex Gasometri, è scontro Il progetto non convince

LA QUERELLESi è aggiunto un nuovo capitolo alla questione area ex Gasometri per ciò che riguarda la richiesta avanzata dagli istituti scolastici Benedetti-Tommaseo, Algarotti-Sarpi e Mocenigo di poter qui realizzare una palestra per gli studenti. Presenti al consiglio comunale ieri pomeriggio, a Ca' Farsetti, studenti, genitori e docenti degli istituti che hanno espresso la loro contrarietà alla soluzione che prevedeva la costruzione di una piccola palestra all'interno degli spazi del Sarpi, nel cortile, finanziata da privati. «Il bacino...