Ex centro civico, bando deserto Arriva la proroga di altri 3 mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMUNEMESTRE Pareva dovesse esserci la corsa per aggiudicarselo e, invece, non si è presentato nessuno. É già praticamente scaduto il mese concesso dal Comune sino a fine luglio, per partecipare al bando per la valorizzazione e l'utilizzo dell'ex centro civico di via Poerio peccando, forse, di eccessivo ottimismo visto che al Protocollo generale non è arrivata nemmeno una domanda di partecipazione alla gara. E così, senza nemmeno aspettare il 31 luglio, ieri gli uffici comunali hanno fatto slittare il termine per la presentazione delle...