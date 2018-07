CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Evitiamo la valanga. Se la vicenda dei migranti porterà davvero alla sospensione del Trattato di Schengen e della libera circolazione all'interno dell'Unione europea, i costi economici potrebbero essere non alti ma altissimi, persino difficili da quantificare. Senza contare il fardello immateriale dovuto alla perdita di fiducia e di dialogo, mentre aumenterebbero diffidenza e sospetto. Per non pensare al pericolo che si affermi il concetto secondo cui dove non passano le merci passano gli eserciti.Si stima che il libero scambio all'interno...