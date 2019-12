EVENTO

Un evento originale, già sperimentato con successo questa estate, che ha per protagonisti Campane tibetane e Gong in grado di guidare il rilassamento e accogliere l'arrivo dell'inverno in modo spirituale. L'associazione Evolution's Waves proporrà questa suggestiva esperienza, domani alle 18, ai visitatori della secolare Abbazia di Sant'Eustachio a Nervesa della Battaglia (Treviso).

Le campane tibetane vengono utilizzate fin dalla notte dei tempi a scopo curativo. Giunte in Occidente da circa cinquant'anni, il loro suono e le loro vibrazioni recano benefici sotto molteplici punti di vista, favorendo il rilassamento e lo scarico delle tensioni muscolari, emotive e psichiche, riducendo l'ansia e alleviando l'ipertensione arteriosa.

IL COINVOLGIMENTO

Durante l'evento gli strumenti verranno suonati proprio sopra i partecipanti che per l'occasione dovranno distendersi a terra. Una pratica millenaria, in un luogo, l'Abbazia di Sant'Eustachio, che, grazie al recente restauro promosso da Ermenegildo Giusti, è tornata a raccontare la sua storia antica e spirituale. Un'esperienza unica, forse insolita ma sicuramente coinvolgente, che permetterà di entrare in contatto con se stessi e recuperare energie, necessarie a superare l'autunno ormai alle porte e affrontare il sostizio d'inverno.

È necessario portarsi tappetino, cuscino e quanto serve per stare sdraiati comodi. All'evento seguirà un buffet vegetariano. Il costo complessivo della partecipazione è 25 euro. (Info: www.campanetibetane.org)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA