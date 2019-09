CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EVENTOLa Piazzetta di Portopiccolo a Trieste grande protagonista del passaggio di stagione tra l'estate e l'autunno, per testimoniare che il weekend e le iniziative continuano numerose anche senza sole e mare. L'appuntamento è per domani, a partire dalle 18, con l'avvio della stagione dedicato alla moda, che presenterà le novità dell'inverno più morbide e sfumate. Un vero percorso, come se fosse un sentiero del bellissimo Carso, protagonista con i suoi sapori che verranno svelati nel corso del cocktail che si propone come intermezzo per il...