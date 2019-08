CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EVENTOÈ Alvaro Soler la star di Asiago Live, in programma da oggi al 14 agosto in Piazza Carli. In radio con il singolo, La Libertad, tratto dalla riedizione del suo ultimo album, Mar de colores - Version extendida, Alvaro Soler si esibirà oggi, alle 21. Il brano La Libertad è solo l'ultimo tassello di un serie fortunata di successi: da El Mismo Sol nel 2015, l'artista non si è più fermato e ha pubblicato Sofia, Libre, Yo Contigo, Tù Conmigo. Infine, La Cintura, che ha dominato le radio italiane nel 2018. A soli 28 anni Alvaro Soler,...