CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EVENTISono cinque e ognuno può vantare frequentazioni stellate, ristoranti blasonati, autoapprendimento frutto di passione e un grande amore per la propria terra e la sua cucina: Davide Di Rocco del Fuel in Prato della Valle di Padova, Paolo Giraldo della Corteverdechiara di Correzzola, Andrea Valentinetti del Radici di Padova, Andrea Bozzato de La Posa degli Agri di Polverara (Pd), Roberto Zanca dell'Acquasalata Sabbia&Sale Feeling Beach, all' Isola Verde di Chioggia (Ve), saranno loro i protagonisti di cinque serate nei rispettivi cinque...