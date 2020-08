IL PROGETTO

VENEZIA Rivitalizzare campo San Maurizio. È questo l'impegno comune di undici attività nelle adiacenze, che si sono consociate come impegno collettivo. Il promotore è stato Mauro Calista, titolare del ristorante Tavernetta San Maurizio, ma ci sono anche la pizzeria Sansovino, la vicina enoteca Nonsolovino, l'antiquariato Trois, le calzature Sartori, il museo di palazzo Zaguri, la trattoria Da Mario, lo scultore Matteo Lo Greco, la galleria d'arte Contini, le distillerie Poli, il bar Redentore. In effetti, il campo risulta solo di passaggio, per quanti raggiungono l'area marciana da campo Santo Stefano e viceversa, verso l'Accademia, San Samuele e campo San Luca. Una zona di pregio, posta adiacente alla Fenice e al conservatorio Benedetto Marcello. Ma la gente passa e generalmente non sosta.

EVENTI CULTURALI

«Nella zona sono totalmente scomparsi i residenti commenta Mauro Calista in modo più marcato che non in altri sestieri. Di conseguenza si sono dileguati tutti i servizi offerti alla residenza: il macellaio in calle, il fruttivendolo in campo, gli alimentari all'angolo, in linea con l'abbandono dell'intero centro storico».

«A nostro parere una rinnovata vita in campo San Maurizio potrebbe rianimare le giornate dei visitatori e dei veneziani, che finalmente si fermerebbero in campo. Perciò stiamo studiando la possibilità, che non può prescindere dalla collaborazione con le istituzioni, di allocare in campo eventi culturali ed enogastronomici, con la partecipazione delle vicine attività imprenditoriali. Ad esempio degustazioni proposte da aziende vinicole della nostra provincia, concerti di artisti locali, animazioni per bambini ed eventi teatrali sempre con artisti veneziani, un'esposizione di grappe pregiate, un mercatino di prodotti abruzzesi, ricordando con una mostra fotografica la tragedia di Rigopiano. Io stesso sono abruzzese e il titolare dell'hotel distrutto era un mio grande amico, perito assieme ai suoi ospiti e ai dipendenti. Insomma, le idee sono molte, ed altre ne verranno»

SOCIALITÀ

«Il fattore importante è che il campo non sia solo un luogo di transito, un posto a perdere, ma che possa riassumere la socialità di un tempo ed esprimere le sue potenzialità artistiche e commerciali. Vi sono alcune attività che rappresentano eccellenze venete, come le gallerie d'arte Contini e il punto vendita dei distillati Poli. Per non parlare di palazzo Zaguri, un edificio gotico del XIV secolo, custode di pregiate opere d'arte e sede di mostre di altissimo livello, anche sull'arte del Novecento, con Kandinsky e Botero. Insieme alla Fenice e al conservatorio sono punti di interesse culturale per tutta la nostra area».

Tullio Cardona

