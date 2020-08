EVENTI

Ci siamo, comincia anche quest'anno il rito eterno della vendemmia e, mai come quest'anno, eccolo diventare occasione di festa, incontro, promozione e rinascita. E, verrebbe da dire, ad ognuno la sua vendemmia, visto che i vignaioli più intraprendenti non lesinano mezzi organizzativi e idee fantasiose pur di coinvolgere nel modo più ampio e piacevole possibile gli appassionati cercando, nel contempo, di conquistarne di nuovi.

GRAPPOLI DI LUNA

Venerdì 4 settembre ritorna ad esempio Grappoli di Luna, vendemmia notturna ospitata da La Vigna di Sarah, sulle colline di Cozzuolo, Vittorio Veneto: giunta alla sesta edizione, vuole essere soprattutto una festa per celebrare uno stile di vita legato alla natura e al territorio e un momento di accrescimento per conoscere altri pionieri del bio. La serata inizierà qualche ora prima del tramonto, alle 18, con l'Oasi Biologica, dove saranno presentati prodotti enogastronomici, nati da aziende del territorio che hanno fatto del rispetto dell'ambiente e dei cicli naturali una sfida e una filosofia per il futuro. Alle 19,15, Tessa Gelisio condurrà la tavola rotonda Nuova consapevolezza a tavola. A seguire la consegna del premio La Vigna di Sarah bio per l'agricoltura enoica, che sarà assegnato ad uno chef che utilizza alimenti bio in modo innovativo. Alle 20, finalmente, via alla vendemmia, con l'accensione dei palloni lanterna che illumineranno il vigneto. Dalle 20,30 cena tra tradizione e biodiversità con musica dal vivo fino alla mezzanotte. Tra gli ospiti il giornalista e conduttore televisivo Massimiliano Ossini.

CENA IN VIGNA

Sempre venerdì, da Maeli, a Baone (Pd), la Cena in Vigna sugli Euganei comincia con la vendemmia benedetta al tramonto da Monsignor Liberio Andreatta, già a capo dell'Opera Romana Pellegrinaggi, che vendemmierà con Elisa Dilavanzo il vigneto soprastante la cantina e impartirà la sua benedizione ai grappoli raccolti. La vendemmia comincerà alle 19 con un brindisi inaugurale con il mosto appena pigiato. A seguire un ricco menù dove l'uva e il vino saranno protagonisti delle pietanze proposte. Dal Crostino di pane della vendemmia da grani antichi coltivati a Baone con gelé di Moscato Giallo Maeli e baccalà mantecato alle Lasagnette fatte in casa con ragù di cinghiale marinato con il mosto delle vecchie varietà autoctone Maeli, coltivate sul Monte Gemola, fino ali Sugoli d'Uva della vendemmia Maeli con panna chantilly, il tutto, ovviamente, abbinat o ai vini della cantina (0429538144).

VENDEMMIA SOCIAL-E

Di nuovo venerdì 4 settembre, con treplica l'11 settembre, terza edizione della Vendemmia Social-e, iniziativa a carattere cultural-sociale che ruota attorno alla raccolta di acini quale momento di incontro significativo per la vita della comunità. L'evento si terrà rispettivamente presso Antonio Facchin Wines di San Polo di Piave (Tv) e Tenuta Amadio di Monfumo (Tv). Le uve di questa vendemmia diventeranno, infatti, un vino speciale che sarà messo in vendita nel periodo natalizio, il cui ricavato sarà interamente destinato alle attività a sostegno dei servizi di psicologia ospedaliera e di umanizzazione delle cure.

Claudio De Min

