MESTRERompe il braccialetto elettronico, evade dai domiciliari, latita per quasi 20 giorni ma alla fine viene tradito da un bicchiere di troppo nonostante le false generalità forniti agli agenti. Un latitante rumeno di 20 anni è stato arrestato sabato scorso dalla Squadra Volanti di Venezia. E adesso il fuggitivo è dietro le sbarre. Sabato sera agli agenti è arrivata la segnalazione di un ubriaco molesto: in via Cavallotti, a Mestre, un...