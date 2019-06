CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ÈSulla Gazzetta Ufficiale il DL n°32 del 18 giugno 2019 per il rilancio e l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, cioè il denominato sblocca cantieri. Ci saremo aspettati di leggere l'elenco dei cantieri da sbloccare, delle opere da attivare e cantierare tra quelle del report recente dell'Ance che ha monitorato circa 630 opere che sarebbero ferme e delle quali ben 430 al nord Italia per un valore di circa 33 LMD di euro. E solo per ricordarne alcune come il 1°lotto fra la A4 e la Val Trompia,la superstrada intinerario Valsugana...