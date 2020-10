L'APPUNTAMENTO

Ester è la regina persiana di origine ebraica che salva il suo popolo dallo sterminio rivelando le proprie radici al marito, il re persiano Assuero (o Serse). E proprio alla figura biblica, celebrata dalla liturgia ebraica con la festa del Purim, è dedicato un focus nell'ambito degli eventi della Biblioteca Bertoliana per il Ciclo dei Classici all'Olimpico di Vicenza (info http://www.classiciolimpicovicenza.it). Lo spunto viene dal bicentenario dalla nascita di Giacomo Zanella, intellettuale e poeta di origini vicentine (Chiampo) che proprio a Ester ha legato un passaggio interessante della sua bibliografia.

L'ABATE DI CHIAMPO

Tra i lavori drammatici ispirati alla vicenda della regina Ester, che con il suo coraggio e la sua determinazione seppe salvare il popolo ebraico dal genocidio, non c'è solo la tragedia di Jean Racine, vero e proprio modello d'ispirazione per numerosi autori. Una delle versioni in italiano più apprezzate dai critici fu senza dubbio quella che Giacomo Zanella diede alle stampe nel 1888, appena pochi mesi prima di morire. Una felicissima traduzione di Ester destinata alle giovani studentesse dell'Istituto delle Dame Inglesi di Vicenza, di cui è visibile in mostra alla Bertoliana l'esemplare originale assieme ad alcuni documenti epistolari collegati. L'idea di Zanella fu originale, pur rifacendosi a Racine: anche il drammaturgo francese infatti scrisse l'opera per un collegio femminile. Al poeta e abate di Chiampo ha voluto dedicare attenzione Giancarlo Marinelli, direttore artistico del Ciclo dei Classici. «Quest'anno avremmo dovuto portare in scena un adattamento di Ester, un testo molto complesso ma anche interessante - chiarisce il regista - Poi il Covid ha bloccato tutto e il lavoro debutterà nel 2021, ma nel frattempo abbiamo dedicato un focus alla figura biblica e al lavoro di Zanella».

L'INCONTRO

Sono due le iniziative dedicate ad Ester. Ieri alle 17, a Palazzo Cordellina, la mostra I volti sconosciuti di Ester. Testimonianze millenarie nei testi della Biblioteca Bertoliana, dalla Bibbia in ebraico del XVI secolo al testo di Racine tradotto da Giacomo Zanella. L'esposizione, curata da Oreste Palmiero bibliotecario conservatore della Bertoliana, presenta rari esemplari a stampa del XVI e XVII secolo di Bibbia in ebraico e in latino. Sarà aperta al pubblico fino al 23 ottobre (https://www.bibliotecabertoliana.it/it); l'entrata è libera e gratuita. Oggi alle 18 a Palazzo Cordellina si tiene anche un incontro su Ester, regina rivoluzionaria: La straordinaria figura di Ester, il suo ruolo di donna nell'Ebraismo, nella drammaturgia teatrale da Racine a Zanella: un archetipo del femminile. A dibattere di questa figura femminile e del suo ruolo, con incursioni in opere teatrali di secoli diversi, saranno il Rabbino capo della Comunità Ebraica di Venezia Rav Daniel Touitou, Giancarlo Marinelli, lo storico zanelliano e traduttore Italo Francesco Baldo e la regista teatrale Giovanna Cordova, moderati da Antonio Stefani.

Giambattista Marchetto

