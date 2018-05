Estate Veronese Gigi Proietti in palcoscenico con Shakespeare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sarà Gigi Proietti ad inaugurare la 70/a edizione del festival Shakespeariano al Teatro Romano di Verona. L'attore romano curerà la regia «riassumendo» Shakespeare, con l'interpretazione dell'Edmund Kean. La rassegna proporrà 59 serate, 37 al Teatro Romano e 22 in Corte Mercato Vecchio, dal 31 maggio al 15 settembre. Per la prosa cinque gli spettacoli in cartellone: Edmund Kean di Raymund FitzSimons con Gigi Proietti che cura anche la regia, Misura per misura di William Shakespeare a firma di Paolo Valerio con Massimo Venturiello, e...