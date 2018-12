Estate Live a Padova, il 30 luglio arriva Sting

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La prossima edizione della rassegna Estate Live a Padova svela la prima delle sue carte e lascia tutti senza parole. Martedì 30 luglio alle 21.30 il tour europeo di Sting My Songs, in partenza con la bella stagione farà tappa all'Arena Live Gran Teatro Geox per la seconda delle uniche due date (la prima sarà a Lucca, il 29 luglio, nell'ambito del Lucca Summer Festival) dedicate al pubblico italiano. Una tournée dinamica e divertente, in cui a farla da protagonista saranno le canzoni più amate di Sting, scritte durante la sua prolifica...