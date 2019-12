ESPOSIZIONE

Al Lagazuoi Expo Dolomiti è possibile vivere la magica suggestione di una sala di esposizione realizzata a 2.750 metri di altitudine, sulla vetta del Lagazuoi, la cima che sovrasta il passo Falzarego, con le vetrate che si aprono sulla conca d'Ampezzo e l'Alto Agordino, fra Cortina e la Val Badia. In questi mesi invernali, in quel luogo carico di magia, sommerso dalla neve, si può visitare 82°07' Nord, una mostra fotografica che racconta il viaggio di PolarQuest2018, l'iniziativa scientifica italiana supportata dall'Organizzazione europea per la ricerca nucleare Cern, il Centro Fermi, il centro di ricerca, sviluppo e studi Crs4, il Consiglio nazionale delle ricerche Cnr, il laboratorio di ricerca geografica Greal e la Società geografica italiana.

PANORAMA MOZZAFIATO

Questa prima esposizione è stata aperta il 21 dicembre, in concomitanza con l'attivazione della funivia che sale dal passo Falzarego, in pochi minuti, sino alla cima della montagna, con un panorama unico, a lato della Tofana, di fronte alla Marmolada, fra le vette innevate delle Dolomiti. Sarà visitabile fino al 19 febbraio e apre una annata ricca di eventi, già programmati. La mostra 82°07' Nord evoca nel titolo la latitudine record raggiunta dal veliero Nanuq, un vero e proprio laboratorio scientifico galleggiante, che nel 2018 ha portato a termine la missione del sondaggio dello stato di salute dell'ecosistema artico, luogo simbolo del riscaldamento globale e territorio fondamentale per la salute del pianeta. L'iniziativa, sostenuta da alcuni dei maggiori centri di ricerca italiani ed europei, è stata una preziosa occasione di analisi scientifica e di sollecitazione culturale.

TEAM INTERNAZIONALE

A bordo del veliero ha lavorato il team internazionale della spedizione PolarQuest2018, che ha effettuato campionamenti di microplastiche e misurazioni di raggi cosmici, per la prima volta nella storia. È per questo che PolarQuest2018 ha rivestito anche un'importanza storica, culturale e simbolica: la nave Nanuq ha infatti navigato sulle tracce del dirigibile Italia e della spedizione di Umberto Nobile, avvenuta quasi un secolo fa, nel 1928, che si concluse in tragedia.

Lagazuoi Expo Dolomiti accoglie, in quattro sale, la proiezione di fotografie di grandi dimensioni, in quattro nuclei tematici: nel primo si illustra l'architettura passiva, tecnica utilizzata per la costruzione del veliero Nanuq, ad attirare gli appassionati di nautica; ci si immerge quindi nei panorami di quell'area così poco nota ed esplorata; c'è una sezione dedicata alle microplastiche, oggetto della ricerca scientifica, in materia di inquinamento ambientale del pianeta, che ormai raggiunge anche i luoghi della Terra più lontani dalla pressione dell'uomo; infine c'è l'incontro con gli animali dell'estremo Nord, riprodotti in grandi dimensioni, volpi artiche, orsi polari, trichechi, foche, balene.

IL RICCO CALENDARIO

Intanto è già stato definito il calendario delle altre esposizioni di Lagazuoi Expo Dolomiti, che saranno proposte al pubblico nel corso del 2020. Terminata questa prima mostra inaugurale, dal 21 febbraio sino al 7 aprile, alla conclusione della stagione dello sci, con la chiusura della funivia, saranno esposte le opere Winning ideas mountain award, ad illustrare i progetti vincitori della prima edizione del concorso sulle idee innovative legate alla montagna: sarà una straordinaria occasione per conoscere lo stato dell'arte di tecnologia, design, comunicazione, tutto ciò nel contesto delle terre alte.

Sono quattro le categorie in concorso: si comincia con l'abbigliamento e le attrezzature da montagna; si passa ad approfondire il rapporto, che talora si fa conflittuale, fra il turismo e la sostenibilità della montagna; ci si immerge nella contemporaneità, con innovazione digitale e app; infine corto montagna, dedicato alla filmografia breve.

AD INVERNO FINITO

Durante l'estate, dall'apertura della funivia il 30 maggio sino al 28 agosto, ci saranno le opere del Lagazuoi photo award, il concorso ideato e curato da Denis Curti, fondatore e direttore della Galleria Still di Milano. Alcuni fotografi professionisti sono stati invitati a immortalare le Dolomiti, gettando le basi di un nuovo linguaggio visivo dedicato alla montagna. Prosegue in questo modo l'attenzione di Led per la fotografia attuale, dopo l'omaggio della prima stagione all'ampezzano Stefano Zardini, scomparso prematuramente il 19 gennaio 2018.

UNO SGUARDO LONTANO

Ancora la montagna protagonista, come ci si può attendere dal Led di Cortina, nei due mesi conclusivi della stagione turistica estiva, che si prolunga nel corso dell'autunno: dal 30 agosto al 18 ottobre si guarderà lontano, alle grandi catene montuose dell'Asia, sino a raggiungere il K2, con una narrazione che si svilupperà su un doppio binario, tra gli scatti del fotografo Matteo Zanga e il documentario di SkyTg24, girato dal giornalista Daniele Moretti.

La mostra racconterà la spedizione italiana e pakistana che nel 2014 ha reso omaggio, a sessant'anni dall'impresa, alla conquista italiana del K2.

LO SCOIATTOLO DI CORTINA

Ci sarà pertanto anche un omaggio speciale a Lino Lacedelli, il cosiddetto Scoiattolo di Cortina, che raggiunse per primo quella vetta del Karakorum, la seconda della Terra, per altezza. Dopo la conquista del K2, avvenuta il 31 luglio del 1954, con Achille Compagnoni, Lino Lacedelli fu un lungimirante imprenditore turistico di Cortina.

Nel 1954 fu infatti uno dei soci fondatori della società Lagazuoi, che realizzò la funivia del passo Falzarego. In seguito fu anche tra i promotori del comprensorio sciistico delle Cinque Torri. Non a caso a lui è intitolata la nuova pista agonistica, realizzata fra le opere strategiche dei Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021, che è stata inaugurata proprio alla vigilia di Natale. Fra un anno servirà per le discese di qualificazione alle gare dei Mondiali, per gli atleti delle nazioni meno attrezzate, nella pratica dello sci alpino.

Marco Dibona

