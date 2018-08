CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Esiste ancora il centrodestra? Se lo chiedono in molti dopo l'ultimo strappo tra Salvini e Berlusconi per la nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. Già quando si trattò di scegliere il presidente del Senato, la Lega votò per Annamaria Bernini avvertendo solo a votazione in corso il Cavaliere, formalmente ancora fermo sulla candidatura di Paolo Romani. La Bernini ovviamente fu bruciata e la scelta comune cadde su Elisabetta Casellati. Anche nel caso di Foa Forza Italia è stata avvertita a cose fatte. Salvini era sicuro che l'alleato...