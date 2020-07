VENEZIA (lm) Ha nuotato a lungo e, durante la sua scorribanda, è stato avvistato in punti diversi sempre al largo di Pellestrina. Impossibile, anche per la sua stazza, non notarlo a pelo d'acqua mentre cercava di alimentarsi. Tanta la curiosità dei pellestrinotti. E' stata allertata, da numerose segnalazioni, anche la Guardia Costiera e le immagini, video dell'animale che, in rete sono diventate, in breve tempo, virali e condivise. E' stata allertata anche la Guardia Costiera che si è subito attivata. La preoccupazione maggiore dei residenti era per la salute e la sopravvivenza del pesce che non si trova molto a suo agio nelle acque lagunari. E' molto probabile che l'animale si trovasse in mare aperto e poi abbia finito per perdere l'orientamento e si sia ritrovato all'interno delle Bocche di porto. Intanto le immagini sono diventate virali, i video condivisi in rete. Il pesce luna si può considerare il più grande e uno dei più pesanti tra i pesci ossei. Gli adulti raggiungono un peso compreso mediamente fra i 247 e i mille chilogrammi. Durante le giornate di sole, come ieri, tende a salire alla superficie dell'acqua ed esporre la sua pelle ai raggi solari.

