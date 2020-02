Esco dal portoncino di casa e spero che, come l'altro ieri, non sfrecci sul marciapiede, velocissima ma silenziosa, la donna di mezza età in carrozzina elettrica blu. Mi poteva investire. Adesso guardo a destra e sinistra per arrivare al garage. Serve uno slalom per evitare sputi grossi come tartarughe, generosi lasciti di minorenni seduti a bere con urla da stadio. Prima di uscire dal garage metto la freccia ma è segnale inutile per la bici che vuole passare comunque, condotta da uno di quei nove su dieci che non rispetta quasi alcuna norma del codice e non ha mai preso una multa. Continuo, ancora freccia e svolto a destra: ecco strisce pedonali che sembrano trampolini di tuffo per chi passa mai guardando nei due lati prima di muoversi o procedono come dice il codice solo in senso perpendicolare alle strisce, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per se e per altri. Le strisce sembrano diventate proprietà condivisa da pedoni prepotenti e svagati e automobilisti gladiatori: o non si fermano o fanno un dribbling mozzafiato avanti o dietro il pedone, senza diminuire la velocità. Multe? Nella mia memoria zero. Incidenti sulle strisce? Un giorno sì e uno no: leggere questo giornale per verificare.

La strada che percorro prevede i 30 all'ora, centro città. Trecento e cinquanta metri, cinque passaggi pedonali, un doppio semaforo. La cronaca è sempre uguale ogni giorno anche se con varianti infinite: carrozzine sprint che precedono mamme con la testa bassa e chissenefrega se passo (sulle strisce o no) senza guardare. Ciclisti che sembrano morsi da un serpente e decidono di svoltare senza guardare e preoccuparsi che potrebbe esserci un'auto, un'altra bici, un bus che sta arrivando. Suono ogni tanto a questi, un po' anche per il mio spavento: rallentano e fanno una serie di gesti che non posso ripetere. O non sentono: vivono con le cuffie. I pedoni? Quasi tutti soavi esseri che ignorano il divieto di passare sulle strisce quando è acceso il loro rosso. Finisce questa strada incubo - dedicata però ad un santo e affronto uno dei rari incroci cittadini senza semaforo; quelli che fanno impazzire ai test della patente - chi avrà mai la precedenza? Invece tutto funziona benone. Velocità ridottissima, super attenzione, molte incertezze. Finalmente ora una strada normale tutta dritta col limite dei 50 e c'è anche un percorso ciclabile protetto. Lo usano le bici? Si e no. Così a volte vi trovate decine di ciclisti a zigzagare in centro strada. Ma otto su dieci non segnalano le svolte (obbligatorio) e non hanno luci di posizione (obbligatorie). Ma non prendono multe. Per questo noi di questa strada abbiamo imparato ad rispettare i limiti di velocità, non usare i cellulare alla guida e credere che gli autovelox servano per la sicurezza. E pur con tutte le nostre imperfezioni continuiamo ad accettare le imprecazioni che gli altri ci lanciano perché andiamo piano secondo loro. Pensiamo anche che questo paese dovrebbe istituire corsi obbligatori di educazione stradale per tutti, ogni due anni. E multare chi passa a piedi sulle strisce, col rosso. Visto fare spesso in Europa, dove le auto si fermano anche per lasciare passare i pedoni. Non qui.

