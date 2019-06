CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ESCLUSIVANEW YORK Un gigante buono e soprattutto comodo e tecnologico, come una Classe S. Non per nulla si chiama GLS e, oltre alla lettera G, che identifica tutte le Mercedes a ruote alte, porta nel nome anche un'altra lettera che a Stoccarda fa partire lo squillo delle trombe, quello riservato all'ammiraglia. La nuova GLS di terza generazione è stata presentata al Salone di New York e vuole essere altezza in tutti i sensi già al primo sguardo, con le luci diurne a 3 segmenti, proprio come la sorella berlina. Sono fari nobili anche...