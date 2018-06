«Esclusa dall'esame per l'occupazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMESTRE Ha saputo una settimana fa che non sarebbe stata ammessa agli esami di Maturità. Per i genitori e il Codacons cui si sono rivolti la ragazza è stata punita per aver partecipato a un'occupazione studentesca del liceo artistico Marco Polo di Venezia lo scorso febbraio, per la quale era stata già sospesa per 16 giorni. Per il dirigente scolastico Roberto Sintini, invece, la decisione unanime del Consiglio di classe non ha nulla a che vedere con quei fatti ma è legata a insufficienze in diverse discipline tra cui una grave nella...