Esce oggi il remake di Papillon 45 anni dopo

Meno psicologia e più action. Non poteva essere altrimenti se, dopo 45 anni, ti viene voglia di mettere mano a un dramma carcerario cult come Papillon' lungometraggio del 1973 diretto da Franklin J. Schaffner e interpretato da Steve McQueen e Dustin Hoffman. In questa impresa ci si è messo con coraggio Michael Noer coinvolgendo, nel ruolo dei protagonisti, Charlie Hunnam e Rami Malek. Così torna sugli schermi da oggi, distribuito da Eagle Pictures, Papillon' il film che ha segnato una generazione, ovvero l'epica storia vera di Henri...