Esattamente sette mesi fa, il 5 giugno 2018 l'opinionista Ernesto Galli della Loggia segnalava al ministro della Pubblica Istruzione attraverso i media, un decalogo di iniziative molto utili per qualsiasi scuola italiana. A costo praticamente zero. Vale la pena di ricordarle pur in estrema sintesi. 1) Reintroduzione in ogni aula della predella, la cattedra rialzata sul pavimento. 2) Obbligo di alzarsi in piedi quando entra l'insegnante in aula. 3) Divieto di manifestazioni che nulla hanno a che vedere con lo studio. 4) cancellazione di...