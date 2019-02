CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Esattamente settantacinque fa, il 15 febbraio 1944, si consumò uno dei maggiori sacrilegi del nostro paese. L' Abbazia di Montecassino, ultramillenario monumento di arte, di storia e di fede, fu l'obiettivo di un bombardamento tanto cruento quanto inutile da parte dell'aviazione alleata, che la distrusse dalle fondamenta. Per fortuna, grazie alla tenacia dell'Abate Diamare e alla sensibilità di alcuni ufficiali tedeschi, i preziosissimi incunaboli e gli altri tesori accumulati in secoli di devozione erano stati trasferiti altrove. Come si...