Erwitt passione da cani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MOSTRANel 1946 iniziò a fotografare i cani. Per strada, con i propri padroni. Ancora non sapeva che sette anni più tardi sarebbe entrato alla Magnum, l'agenzia fotografica che avrebbe rivoluzionato le sorti del fotogiornalismo mondiale. Ancora non sapeva che avrebbe condiviso un pezzo di strada con Robert Capa, Henri Cartier Bresson. Che avrebbe ritratto i Kennedy, Lyndon Johnson, Che Guevara e Fidel. Aveva diciotto anni e gli piacevano i cani. E avrebbero continuato a piacergli per il resto della vita. Compagni più fedeli delle sue...