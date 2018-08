Eroi e poveri cristi tra astronavi e celle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PUNTO CRITICOChiusi nell'abitacolo asfissiante di un'astronave sapendo che la propria vita è in costante pericolo, rinchiusi in una cella sperando che questo non sia vero: Venezia apre con due storie estreme, di coraggio e di paura, di eroismo e vigliaccheria, di azione straordinarie dell'Umanità e di crudeltà disumane su un giovane indifeso. Due film che, a ben guardare, si confrontano con il bisogno di una verità, contro i negazionisti della conquista lunare (sempre presenti) e contro le coperture a ogni latitudine sui comportamenti...