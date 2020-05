Erling Haaland, millennial norvegese nato a Leeds, Inghilterra, dove il papà giocava a pallone in quell'anno 2000, è il primo bomber del calcio dell'Era Covidica. Ha segnato ieri dopo 29 minuti di gioco silenzioso nello stadio del Borussia Dortmund, che di solito era il famoso muro giallo per il colore delle magliette del pubblico e che intimidiva di urla e bandiere gli avversari. Lo pronosticano pallone d'oro del domani. Ha moderatamente esultato in solitaria, senza baci né abbracci, né scappellotti affettuosi, né umane ammucchiate, né il corollario di gesti che ha sempre accompagnato un gol, immediatamente e dopo l'attesa del Var che ha insegnato a trattenersi. Un altoparlante ha gracchiato qualcosa, ma era finto, come gli applausi a comando quando s'accende il led in uno studio televisivo o le risate dei telefilm americani doppiati. Zlatan Ibrahimovic ha immediatamente messo in rete una storia social: sulla bandiera tedesca è scritto thank you e il post recita they say, they do, loro dicono e loro fanno. Sono le immagini prime del calcio al tempo del coronavirus, il pallone a porte chiuse, quelle che una volta erano il risultato di una sanzione disciplinare, una punizione sparata nel mucchio per la difficoltà (a volte la scarsa volontà) di individuare i colpevoli. Per i tifosi, prima derubricati a clienti e adesso trasformati in telespettatori o connessi da streaming (si spera non definitivamente), è comunque un primo tentativo di rientro nella vita normale, all'insegna del niente sarà più come prima, almeno per un po' di tempo, che tutti ci si augura duri il meno possibile. Certo, meglio il calcio silenzioso che niente, pensano i più. Dopotutto si vedono in giro stranezze anche maggiori, come i panda di pelouche che occupano i posti vuoti da distanziamento sociale in un ristorante thailandese, o i manichini vestiti di tutto punto a tavola a Washington, o quei tedeschi che hanno in testa un incrocio di tubi di plastica galleggianti usati nelle piscine e adattati a mantenere le distanze al bar. Funzionano da salva sputo. A proposito, in campo i giocatori non sono stati i soliti lama; rischiavano il cartellino giallo. E ci sono stati anche altri accorgimenti, come quello che per tenerli al sicuro dai compagni, i panchinari sono stati mandati in tribuna e per scendere da lì, in caso di necessità, è stata presa in prestito una scaletta dall'aeroporto, di quelle che si usano quando non c'è il finger. Ma questi sono particolari tecnici: conta più l'atmosfera generale della quale il calcio della Bundesliga è stato l'apripista. L'atmosfera della voglia di tutti di uscire dal lockdown e riprendere una quotidianità di cui il pallone è parte non secondaria. E' il meglio piuttosto che niente. E Ibrahimovic ha ben riassunto, con quel loro dicono, loro fanno la filosofia del momento, calcistico e anche no. Qui, loro dicono (molto) e fanno (poco). L'internazionale dei tifosi organizzati ha spesso sostenuto quello che pensiamo a volte tutti: senza pubblico che calcio è? Il dodicesimo uomo è da destinare al divano perenne? L'interazione fra i campioni e i tifosi è un ricordo? L'adrenalina di questa via di mezzo fra l'allenamento e la partita salirà mai al livello giusto? Domande che forse hanno svariate risposte, come quelle che vengono poste ai virologi dilaganti, ma che, intanto, ieri, in Germania, una ne hanno avuta: lo sport, nella storia dell'uomo e nella sua, ha spesso avuto una capacità, quella di anticipare i sentimenti e i comportamenti migliori degli uomini. Tra le prime cose che si sono organizzate al mondo dopo le grandi pandemie da armi da fuoco sono state le Olimpiadi.

