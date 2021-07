Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Era tutto già scritto in quella tutina aderente che la fasciava nella prima puntata di Io, Agata e Tu, il varietà in bianco e nero che nel 1969 segnò l'esordio sul piccolo schermo di Raffaella Carrà. Allora 27enne, le bastò cantare Oh che bel castello, scuotendo languida il celebre caschetto, perché la tv si inginocchiasse ai suoi piedi. Quella ragazza romagnola che si esibiva accanto a Nino Ferrer e Nino Taranto non era venuta in tv...