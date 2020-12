Era l'8 Dicembre 1960. La giornata era eccezionalmente bella. Nella chiesa di San Giovanni Evangelista Nicola ed io eravamo gli sposi.

Ora è l' 8 Dicembre 2020, il tempo non è bello ed il periodo che stiamo vivendo ci sottopone ad una prova durissima.

Oggi tuttavia per noi due è una giornata di festa perché siamo in buona salute e ciò ci ha permesso di stare assieme tutti questi anni.

Non abitiamo più a Venezia ma pur essendo trascorsi 60 anni siamo rimasti Veneziani a tutto tondo.

Abbiamo moltissimi ricordi della nostra amata città, tra i quali un giorno particolare che mi fece provare una grandissima emozione.

Era domenica, c'era il sole e decidemmo di regalarci un aperitivo in piazza San Marco, al caffè Florian. A mezzogiorno suonarono le campane ed ai loro rintocchi uno stormo di colombi si alzò verso il cielo: fu un'emozione fortissima, la nostra Piazza, le campane, il sole, i colombi in volo. In quell'attimo non potevo quasi respirare tanto l'emozione mi aveva colpito intimamente. Mi prende una simile emozione quando alla Regata Storica vedo i vogatori alzare i remi in segno di saluto! Quanto è per me Venezia!

Nonostante l'età e l'inesorabile trascorrere del tempo cerco di essere positiva e guardo ancora al futuro con speranza.

Vorrei presto poter vedere Venezia risorgere e ritornare ad essere quella che io ben ricordo e magari avere la soddisfazione di andare nuovamente con Nicola a regalarci un nuovo aperitivo al Florian: aspetteremo mezzogiorno per sentire le campane e rivedere i colombi volare verso il cielo.

Luisa Rossi

Nicola Fabiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA