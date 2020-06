Epidemia

Virologi

esuperbia

I pareri dei virologi sono assai discordanti, non c'è chiarezza ed ognuno vuole darsi meriti che forse non ha, così siamo in mano al nostro destino che se fosse per questi maniaci di esperti avrebbe una sola strada: il camposanto! Intanto milioni di persone disoccupate e fallimenti a catena, Grazie alla scienza della superbia.

Ten Pileight

Statue

Crisi di valori

o solo ignoranza

Oltre alle varie considerazioni e valutazioni in merito alle recenti vicende che riguardano gli assalti alle statue di famosi personaggi della storia volevo chiederle se tutto nasce da crisi di valori sociali oppure da una diffusa ignoranza espressa in malo modo da soggetti che si sentono esclusi dal sistema. In ogni modo arrivare alla mia età e vedere certi gesti per me incomprensibili, fatti da soggetti che dicono le cronache, eseguiti da studenti, mi fanno pensare che la cultura scolastica abbia bisogno di una profonda rigenerazione, infatti non vorrei assistere alla demolizione del colosseo di Roma in futuro.

Luciano Coletto

De Luca

Una risposta

rivelatrice

ho provato disgusto nel sentire la risposta di De Luca a Salvini. Certamente avrà avuto le sue ragioni, ma risposte simili hanno il pregio, o il difetto, secondo i punti di vista, di rivelare ciò che effettivamente siamo.

Enzo Fuso

© RIPRODUZIONE RISERVATA