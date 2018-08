Entra in acqua e muore sotto gli occhi della moglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAVALLINO TREPORTIMalore fatale mentre entra in mare, muore sotto gli occhi della moglie e a quelli di decine di turisti. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio, attorno alle 17.30, nella spiaggia antistante alla torretta numero 3, nel tratto di arenile compreso tra Cavallino e Ca' di Valle. La vittima è una turista tedesco di 69 anni da qualche giorno in vacanza a Cavallino-Treporti con la moglie. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo, assieme alla moglie, sia entrato in acqua per concedersi un bagno refrigerante. Ma una volta...