Enrico Rava battezza il Bassano Jazz Festival

LA RASSEGNANasce Bassano Jazz Festival che si svolgerà dal 20 al 23 giugno e che porterà i maggiori rappresentanti del jazz italiano (come Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Paolo Birro) nei luoghi più suggestivi del cento storico, quasi tutti all'aperto. Ma non solo: anche se siamo lontani dagli anni in cui la città pullulava di musicisti della scena jazz internazionale (tra i quali Dizzy Gillespie, diventato legalmente suo cittadino onorario) e in cui sfornava talenti, questa iniziativa permetterà di apprezzare anche notevoli artisti...