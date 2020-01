Ennio Morricone, premio in Senato «Sono senza parole per l'emozione»

L'OMAGGIO

«Non è previsto che io parli, e sa perché? Perché sono molto emozionato», ha sussurrato Ennio Morricone, con gli occhi lucidi, alla presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati che, nell'aula gremita di Palazzo Madama, gli consegnava tra gli applausi il premio alla carriera nel corso del primo appuntamento 2020 del ciclo Senato & Cultura. «Nessuno come Morricone», ha sottolineato Casellati, «ha saputo declinare insieme il linguaggio della musica con quello cinematografico, rendendo immortali i momenti salienti di ogni opera, incantando intere generazioni e divenendo testimonianza vivente del genio ed eccellenza italiana nel mondo».

IL BACIAMANO

Il compositore romano, 91 anni, due Oscar (nel 2007 per l'insieme del suo lavoro, nel 2016 per il film di Quentin Tarantino The Hateful Eight), 3 Golden Globe, un Grammy, 10 David di Donatello, 11 Nastri d'argento, un Leone d'oro alla carriera e numerosi altri premi internazionali, ha fatto quindi un galante baciamano alla padrona di casa prima di dirigere alcune sue celebri colonne sonore, come il tema di Deborah tratto dal film di Sergio Leone C'era una volta in America, eseguite dall'orchestra Roma Sinfonietta. Altri brani, composti da Morricone per Nuovo cinema paradiso di Giuseppe Tornatore e Vittime di guerra di Brian de Palma, sono state invece dirette da Andrea Morricone, penultimo dei quattro figli del maestro e, come lui, compositore e direttore d'orchestra. Il mini-concerto si è chiuso con una standing ovation seguita alla lettura di un estratto del capolavoro di Primo Levi Se questo è un uomo. «Un messaggio di grande attualità, un richiamo ai temi che animano il dibattito contemporaneo», ha commentato Andrea.

AL LAVORO

Formatosi a Santa Cecilia con maestri come Goffredo Petrassi, tra i fondatori del movimento Nuova Consonanza ed accademico effettivo di Santa Cecilia, Ennio vanta una carriera settantennale scandita da 500 colonne sonore scritte per il cinema ma anche numerosi arrangiamenti di musica leggera (per Mina, Gino Paoli, Edoardo Vianello...) e 100 brani di musica assoluta. Inscindibile il suo sodalizio artistico con registi del calibro di Bernardo Bertolucci, Giuseppe Tornatore, Elio Petri, Brian De Palma, Oliver Stone e ovviamente Sergio Leone protagonista attualmente di una memorabile mostra in programma all'Ara Pacis: una delle sezioni è dedicata proprio a Morricone che con i suoi brani contribuì a rendere immortali i western del regista, da Per un pugno di dollari a Il buono il brutto il cattivo (per cui inventò il celebre ululato del coyote), Giù la testa, C'era una volta il West.

Il musicista, che continua a dare concerti, è attualmente impegnato nella scrittura della colonna sonora del film The Canterville Ghost diretto dal regista inglese Kim Burdon e interpretato da Hugh Laurie con Imelda Staunton.

Gloria Satta

