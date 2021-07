Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La pandemia ha accelerato il processo di digitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane. Ma in molte ancora non dispongono degli strumenti adeguati per essere competitive online sul lungo periodo. Le piccole e medie imprese tricolori sono più di 200mila: nel primo anno di Covid, secondo l'Osservatorio Innovazione digitale nelle Pmi, il ricorso al commercio elettronico da parte di queste aziende è aumentato del 50 per cento....