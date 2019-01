CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Endometriosi: una malattia subdola e inquietante che ruba energia, fertilità e gioia di vivere alle nostre figlie, mogli e fidanzate. Ne soffre il 15% delle donne, anche in Italia. È caratterizzata dalla presenza di endometrio, la mucosa che riveste la parte interna dell'utero, in altri organi: nell'ovaio, nelle tube, nella parete dell'utero (miometrio), causando la dolorosa adenomiosi, nell'intestino, in vescica, sul peritoneo, nel rene, perfino nei muscoli o nel polmone. Questo tessuto fuori posto (ectopico) va incontro ai cambiamenti...