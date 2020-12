CAVALLINO-TREPORTI

Consiglio comunale straordinario ieri per celebrare i 22 anni dal referendum che ha sancito la nascita del Comune di Cavallino-Treporti. La seduta, organizzata in modalità web, è servita per approvare gli encomi e le onorificenze che ogni anno vengono assegnati a cittadini e associazioni che si sono distinti nel corso dell'anno. Per questo ai medici dell'Ulss 4 Mattia Quarta e Fausta de Ferra è stato consegnato un encomio per l'impegno profuso durante l'emergenza legata alla pandemia. La benemerenza civica è stata assegnata al circolo Auser nella persona del presidente Augusto Luzietti per i progetti di volontariato e ad Assocamping nella figura del presidente Francesco Berton, per le azioni di sostegno nel mondo del lavoro e nel turismo. A Paolo Bertolini, presidente del Parco Turistico, è stata inoltre data la cittadinanza onoraria per aver sviluppato il progetto a braccia aperte che ha consentito la ripartenza della stagione turistica, ottenendo anche come risultato quello di rafforzare la reputazione di Cavallino-Treporti. «Anche in questo momento - ha spiegato la sindaca Roberta Nesto ricordare la data del referendum è un dovere politico. Con il ricordo che della data che ha sancito la nostra autonomia e con i successivi riconoscimenti, è stato dato un segnale fondamentale a tutta la nostra comunità».

Giuseppe Babbo

