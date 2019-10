CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EMOZIONANTELISBONA Se oggi avete il dubbio se comprare un'auto a benzina, a gasolio o elettrica, c'è qualcuno pronto a risolvere il vostro dilemma. È la nuova Peugeot 208 che si propone con tutte e tre le forme di propulsione vestite dello stesso stile. In un altro tempo e in un altro Continente, ci fu un uomo che disse ogni cliente può avere un'automobile del colore che vuole, basta che sia nero. Oggi da Parigi il messaggio è: ogni cliente può scegliere il carburante della propria auto, basta che sia una 208. Non che nel passato qualcuno...